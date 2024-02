Uma perseguição policial em Campina Grande resultou em acidente entre duas viaturas da Polícia Militar, deixando cinco policiais feridos. O incidente ocorreu na noite de sábado (3), após uma denúncia de um assalto no bairro Novo Cruzeiro, levando à localização de um suspeito em uma motocicleta no bairro Santa Rosa.

Ao avistar a equipe policial, o suspeito fugiu em alta velocidade, ultrapassando semáforos vermelhos e pilotando sobre calçadas. A perseguição passou por bairros como Centenário, Pedregal, Bodocongó, Centro e terminou na Prata. Durante o cerco policial, uma caminhonete da PM colidiu na lateral de outra viatura.

Os cinco policiais envolvidos no acidente foram socorridos e levados para o Hospital de Trauma. Parte do grupo já recebeu alta médica, mas uma vítima permanece internada com estado de saúde considerado estável.

No mesmo local, o suspeito da perseguição perdeu o controle da direção da motocicleta e caiu. Substâncias semelhantes a crack e maconha foram encontradas com ele.

Após receber alta médica, o homem foi encaminhado para a Central de Polícia Civil.