Suspeitos por tráfico de drogas são presos em João Pessoa

Policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na madrugada deste sábado (3), dois suspeitos por tráfico de drogas, na Comunidade da Feirinha, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Os suspeitos foram presos com várias drogas e dinheiro.

A equipe realizava policiamento na área quando interceptou dois suspeitos e, na abordagem, foram encontrados vários pacotes de maconha e um grande volume de dinheiro em espécie.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes.