Quase 300 armas de fogo foram apreendidas na Paraíba em janeiro

As ações da Polícia Militar no mês de janeiro na Paraíba levaram à apreensão de 295 armas de fogo e condução de 1.327 pessoas para as delegacias como autores de crimes, atos infracionais, ocorrências de menor potencial ofensivo, ou mesmo com mandados de prisão em aberto. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (1º). Por dia, em média, a PMPB apreendeu nove armas.

De acordo com relatório do Estado-Maior Estratégico da corporação, que avaliou a produtividade nos primeiros 31 dias do ano, mais de 76 quilos de drogas foram retirados das ruas pela PM.

Os números são resultado da intensificação do policiamento em áreas estratégicas, prevenção, operações, atendimento de ocorrências encaminhadas através dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), e atuação do próprio comandante-geral da PM, o coronel Sérgio Fonseca, nas ruas.

Entre os presos, 109 tinham mandados expedidos pela Justiça por diversos delitos como roubo, tráfico de drogas, homicídio, furto, violência doméstica, porte e posse ilegal de arma de fogo, ameaça, entre outros. 68 adolescentes que cometeram atos infracionais também foram apreendidos no período.

O número de carros e motocicletas que haviam sido roubados ou furtados, chega a 210 recuperados. As fiscalizações nas ruas também levaram à abordagem de 34.342 veículos em 2.576 check points. Transportes coletivos e caminhões também foram abordados. Como resultado, 2.484 veículos foram autuados e outros 807 removidos devido a irregularidades e infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

Em 24 horas

Os dados apresentados trazem uma média, por dia, de nove armas de fogo e dois quilos de drogas apreendidas; 42 pessoas conduzidas para as delegacias, sendo três com mandados de prisão e dois menores; seis veículos recuperados.

Fevereiro

Com a chegada do segundo mês do ano, novas ações ostensivas e preventivas devem acontecer, principalmente com as Operações Pré-Carnaval e Carnaval. Nesta quinta-feira (1º), 28 apenados que descumpriam medidas cautelares foram novamente presos e encaminhados para os presídios na grande João Pessoa.