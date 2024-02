O Instituto Médico Legal (IML) liberou o corpo da jovem de 19 anos que faleceu após uma relação sexual com Dimas, jogador do Corinthians sub-20. A conclusão dos procedimentos do IML permitiu a liberação para o sepultamento.

Enquanto os laudos do IML estão em processo de finalização, a Secretaria de Segurança Pública informou que, devido à repercussão do caso, a conclusão pode ocorrer antes dos 30 dias previstos. Exames como necropsia, sexológicos e coleta de materiais toxicológicos foram realizados durante o processo.

A investigação do caso está sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na Zona Leste de São Paulo. Dependendo dos resultados dos laudos, o jogador Dimas pode ser chamado para prestar um novo depoimento. Ele já prestou depoimento como testemunha na noite da última terça-feira.

A Polícia Civil ouviu diversas pessoas, incluindo o meia do Corinthians, e está analisando imagens das câmeras de segurança do apartamento do jogador. O caso está registrado como morte suspeita, sendo que a vítima sofreu quatro paradas cardíacas e não resistiu.

Os médicos constataram uma fissura de cinco centímetros na região genital da vítima, identificada como fonte da hemorragia, conforme o boletim de ocorrência. O jogador Dimas prestou depoimento como testemunha e foi liberado.

O Corinthians, diante da situação, aguarda o desdobramento das investigações, colocando-se à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias envolvidas. O mistério em torno desse trágico episódio aguarda esclarecimentos adicionais que possam lançar luz sobre as circunstâncias que levaram à morte da jovem.