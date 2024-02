Homem é assassinado em Cruz das Armas

Na manhã de hoje, um homicídio foi registrado em Cruz das Armas, próximo ao 15º Batalhão da Infantaria. Lucas Vinícius Silva Souza, de 23 anos, foi morto a tiros enquanto estava em uma moto na Avenida Cruz das Armas. A polícia isolou a área e está conduzindo as primeiras investigações.

Segundo informações preliminares, Lucas estava a caminho do sepultamento de um amigo quando foi abordado por ocupantes de um carro que efetuaram os disparos. A namorada de Lucas, que estava na moto com ele, não foi atingida, sofrendo apenas escoriações durante a queda.

O sargento Geraldo informou que, inicialmente, foram identificados três disparos, mas a confirmação será realizada pela perícia. Lucas não possuía passagens no sistema policial. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para apurar os detalhes do crime.

*com informações da TV Cabo Branco