Homem é morto em ponto de ônibus no Centro de João Pessoa

Na noite desta segunda-feira (29), um homem foi vítima de um assassinato a tiros enquanto transitava de bicicleta pela Rua Diogo Velho, no Centro de João Pessoa. O crime ocorreu no início da noite, próximo ao ponto de ônibus ao lado da Cagepa.

A vítima foi surpreendida por um atirador, sendo atingida por disparos que resultaram em sua morte. A Polícia Militar esteve no local, isolando a área do crime para iniciar as investigações.

A região, caracterizada pelo intenso fluxo de veículos em direção a Jaguaribe, é conhecida pela presença de várias linhas de ônibus que circulam pela Rua Diogo Velho.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o autor do crime e a possível motivação. As investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.

*com informações da TV Cabo Branco

Is this conversation helpful so far?