Suspeito de matar o próprio avô em CG é preso em Pernambuco

No último sábado (27), um homem de 35 anos foi detido em Pernambuco sob a acusação de latrocínio contra seu próprio avô, José Firmino, de 87 anos, que foi brutalmente espancado com golpes de capacete no bairro Santa Rosa, em Campina Grande, no dia 20 de janeiro.

O suspeito, identificado como Josinaldo da Costa Lima, conhecido como ‘Buiu’, fugiu após o crime, levando consigo objetos de valor e dinheiro. O idoso foi levado para o Hospital de Trauma da cidade, mas não resistiu.

Em busca de vingança pela morte de José Firmino, um homem confundiu Jadilson Lima Silva, também conhecido como ‘Buiu’, com o suspeito original, e o baleou por engano na quinta-feira (25). Jadilson foi socorrido, mas faleceu no dia seguinte.

No sábado, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande, com apoio da Polícia Militar de Pernambuco, prenderam Josinaldo da Costa Lima, que estava escondido em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, desde o dia do crime.

Paralelamente, a Delegacia de Homicídios de Campina Grande deteve Gustavo dos Santos Andrade, de 27 anos, suspeito de matar Jadilson Lima Silva por engano. Ambos estão sob custódia na Central de Polícia Civil de Campina Grande, aguardando a decisão da Justiça.