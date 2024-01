Segurança Pública da Paraíba lança Operação Carnaval 2024

A Secretaria da Segurança e da Defesa Social, juntamente com seus órgãos operativos, apresenta nesta terça-feira (30), às 10h, no auditório da PBTur, em João Pessoa, o Plano Operacional do Pré-Carnaval e Carnaval 2024 na Paraíba.

Os trabalhos serão iniciados nesta semana com as prévias de João Pessoa dentro do ‘Folia de Rua’ e terminam na Quarta-feira de Cinzas (14), abrangendo mais de 540 eventos no Estado e mais de 13 mil empregos de policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes de trânsito e policiais penais, com ações preventivas e repressivas, procedimentos policiais, além de resgates e salvamentos, incluindo o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Sesds.

O esquema de segurança também vai contar com videomonitoramento em todo o ‘Corredor da Folia’, em João Pessoa, e nas cidades com maiores festejos. A tecnologia vai gerar imagens para os Centros Integrados de Comando e Controle da Capital, Campina Grande e Patos, acelerando o atendimento às ocorrências.

O lançamento da Operação Pré-Carnaval e Carnaval 2024 terá a presença do secretário da Segurança e da Defesa Social, Jean Nunes, além dos gestores dos órgãos operativos da pasta, e de secretarias de Estado e Município envolvidas na realização dos festejos carnavalescos.