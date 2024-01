Neste domingo (28), um princípio de incêndio alarmou o Instituto de Psiquiatria Forense da Paraíba, localizado no bairro da Torre, em João Pessoa.

A ocorrência se deu em uma sala do térreo do edifício, levando a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap) a investigar o incidente.

Segundo a Seap, o suspeito de causar o incêndio era um detento em liberdade condicional, que foi encontrado sem vida no primeiro andar após o controle das chamas.

O detento em questão estava incluído no Programa de Reintegração Social Através do Trabalho, desempenhando funções no escritório social e na área de limpeza e manutenção do Instituto. No início da manhã de domingo, ele teria trancado a entrada do prédio antes de iniciar o fogo em uma sala específica do térreo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, impedindo que se espalhassem para outras áreas do edifício.

A causa da morte do detento não foi divulgada pela Seap, que segue na investigação do caso. Nesta segunda-feira (29), equipes da Seap estiveram no local para tomar medidas de segurança e avaliar os danos causados pelo fogo, garantindo a continuidade plena dos serviços prestados pelo Instituto de Psiquiatria Forense da Paraíba.