No último domingo (28) em João Pessoa, uma idosa de 65 anos, identificada como Marlene Pinheiro Andrade, foi fatalmente atropelada no bairro Colinas do Sul.

O incidente ocorreu enquanto ela retornava para casa após participar de atividades na igreja. O motorista envolvido, aparentemente embriagado, foi prontamente detido em flagrante pela Polícia Militar, que estava a poucos metros do local do acidente.

Câmeras de segurança de um estabelecimento próximo registraram o momento do atropelamento. Nos vídeos, é possível observar o veículo, uma caminhonete, em alta velocidade.

Antes de atingir a idosa, o motorista desviou habilmente de uma moto que transitava pela via. Infelizmente, Marlene não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

Marlene Pinheiro Andrade era uma missionária dedicada da igreja local, conforme afirmou o pastor Eudes Henrique. A vítima estava a apenas duas quadras de sua residência quando foi atingida pelo carro descontrolado. A vítima deixa seu esposo e dois filhos.

As autoridades, incluindo o aspirante da PM Azevedo, destacaram a rápida resposta policial ao acidente, encontrando o motorista ainda ao volante, exibindo sinais evidentes de embriaguez.