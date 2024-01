Avós e neto morrem em acidente grave e ainda são atacados por enxame de abelhas

Na noite desse domingo (28), um trágico acidente entre Sumé e Congo, no Cariri da Paraíba, resultou na morte de três pessoas.

As vítimas foram identificadas como José Gomes Barbosa, Maria José Alves Lima e a criança de 8 anos, Artur Felipe Alves de Araújo, neto da mulher falecida.

Segundo informações da Polícia Militar, um carro com dois ocupantes transitava pela rodovia com os vidros abertos, quando um enxame de abelhas invadiu o veículo.

O motorista perdeu o controle, culminando no choque com a motocicleta que transportava as três vítimas fatais.

Os ocupantes da moto foram arremessados e também sofreram ataques do enxame. Os adultos não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente, enquanto a criança, mesmo sendo socorrida, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Os ocupantes do carro sofreram ferimentos leves.

*com informações da TV Paraíba