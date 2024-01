Mulher morre e companheiro dela é baleado após saírem de UPA

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi morta a tiros na manhã deste sábado, quando saia da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro de Manaíra, em João Pessoa.

Ela estava acompanhada do companheiro, que também sofreu disparos de arma de fogo e foi socorrido para atendimento na unidade de saúde.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal tinha passado por exames na UPA. Ao finalizarem esse processo, se encaminharam para a saída da unidade e ficaram aguardando um motorista de aplicativo chegar no local.

Em contato com a reportagem da TV Cabo Branco, o motorista de aplicativo que levaria o casal no próprio carro disse que o destino de ambos era o Complexo Hospitalar Tarcísio de Miranda Burity, o Trauminha, em Mangabeira, porque o homem estava com o pé ferido e seria atendido no local.

No entanto, também conforme a polícia, o casal foi surpreendido antes do carro do serviço de aplicativo chegar, e um suspeito que estava em uma moto branca passou no local e atirou na direção das duas vítimas. A mulher morreu e o homem foi socorrido para a própria unidade de pronto atendimento.

A Polícia Civil investiga o caso para entender as motivações do crime. O suspeito de ter cometido o crime ainda não foi identificado e segue foragido.

O companheiro da vítima foi encaminhado para o Hospital de Trauma de João Pessoa, passou por procedimentos médicos de emergência e segue em observação. Seu quadro clínico é estável.

