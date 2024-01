Combate ao tráfico em João Pessoa: Polícia apreende drogas e arma

A Polícia Militar apreendeu, na noite deste sábado (27), no bairro Funcionários, na zona sul da capital.

A apreensão aconteceu quando policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão realizavam rondas e abordagens naquela localidade e visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença das equipes, evadiu-se do local abandonando um revólver calibre .357 juntamente com 16 munições.

Após buscas nas imediações, foram localizadas e apreendidas 129 pedras de crack, 9 porções de cocaína e 92 porções de maconha, além de duas balanças de precisão e R$ 142,55.

Todo o material foi entregue na Central de Polícia Civil.