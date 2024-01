Motorista de trator morre esmagado após acidente

Na manhã desta sexta-feira (26), um acidente trágico ocorreu na BR-101, em Alhandra, na Grande João Pessoa, envolvendo um caminhão reboque e um trator, resultando na morte de uma pessoa.

Segundo informações do delegado Ademir Fernandes, o acidente aconteceu quando o caminhão, em uma curva da rodovia, deparou-se com um trator que trafegava em velocidade reduzida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), primeira a chegar ao local, relatou que o motorista do caminhão, ao subir a BR e contornar a curva, se deparou com o trator no final da mesma. Apesar de tentativas de desvio, o caminhão colidiu com o trator, causando o capotamento de ambos os veículos.

O motorista do trator não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. As autoridades estão conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente.

*com informações da TV Cabo Branco