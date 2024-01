A Polícia Militar prendeu, na noite dessa terça-feira (23), na cidade de Campina Grande, um homem que teria envolvimento no ataque ao cofre de um posto de combustíveis do município de Remígio, que aconteceu na madrugada da última segunda-feira (22), com uso de explosivos.

A prisão foi realizada quando o suspeito e outros dois homens estariam possivelmente planejando novas ações.

Equipes da Força Tática do 2º Batalhão se depararam com o carro dos suspeitos no bairro do Serrotão, onde teve início uma perseguição que só terminou no bairro Novo Horizonte, após troca tiros. Os suspeitos bateram com o veículo em um muro.

Dois deles conseguiram fugir e o terceiro, foi preso. Ele estava com um ferimento na perna e foi levado para receber atendimento no Hospital de Emergência e Trauma, em Campina Grande.

No carro, foram apreendidos três explosivos e um revólver. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia, em Campina Grande.