Na tarde desta terça-feira (23), um acidente grave aconteceu na cidade de Esperança, no Agreste da Paraíba. Um motociclista de 22 anos ficou gravemente ferido após colidir com um caminhão que transportava uma carga de carnes, no Centro da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita é de que o motociclista estaria empinando a moto, perdendo o equilíbrio e sendo atingido pelo caminhão. O impacto foi tão intenso que a cabeça do motociclista ficou presa embaixo do veículo.

No momento do acidente, uma segunda pessoa, de 20 anos, estava na garupa da motocicleta e teve escoriações, sendo liberada após atendimento médico. O motociclista, por sua vez, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

O diagnóstico médico revelou um traumatismo craniano e o estado de saúde do paciente é considerado grave.

A Polícia Militar está investigando as circunstâncias do acidente. O caminhão envolvido transportava uma carga de carnes e o motorista está colaborando com as autoridades para esclarecer os detalhes do ocorrido.