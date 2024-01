Na madrugada desta quarta-feira (24), um grave acidente interditou parte da BR-230 no sentido Campina Grande – João Pessoa. Um caminhão carregado com gasolina e etanol tombou no KM 115, próximo a Ingá, causando transtornos.

O incidente ocorreu por volta das 3h, quando o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e tombou no sentido contrário. Apesar dos ferimentos leves sofridos pelo condutor, o derramamento de combustíveis exigiu a interdição do trecho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o desvio (foto) para quem se dirige do interior do Estado para o Litoral está sendo realizado no KM 117,7, passando por Ingá, Mogeiro e Itabaiana, retornando à BR-230 no KM 89.

O Corpo de Bombeiros continuou monitorando a situação e realizando o resfriamento do tanque para evitar riscos de explosão.

Os bombeiros já realizaram a primeira limpeza do trecho e seguem no trabalho de remoção total.