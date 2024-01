A mãe e a avó de uma adolescente de 13 anos foram presas nesta terça-feira (23), em João Pessoa, acusadas de produzir e vender vídeos de pornografia infantil com a menina, que na época do crime tinha 11 anos. As prisões ocorreram durante a segunda etapa da Operação Infância Destruída, que também resultou em detenções e cumprimento de mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Piauí.

De acordo com o delegado Reinaldo Nóbrega, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Paraíba, as investigações tiveram início em 2022, após uma denúncia de moradores do Bairro das Indústrias, onde a família mora.

“Por incrível que pareça, com a evolução das investigações, e para espanto nosso, quem coadunava com esse tipo de situação era a mãe e a avó dessa criança. Foi deflagrada a primeira fase da operação, no final de 2022, e a gente apreendeu um equipamento de mídia. A partir da análise dele, a gente chegou até essa segunda fase, com a prisão de seis pessoas”, disse o delegado.

As apreensões da primeira fase foram cruciais para identificar as produtoras do vídeo e alguns dos compradores. Um dos suspeitos de adquirir o material, preso no Rio de Janeiro, tentou descartar objetos que poderiam incriminá-lo, mas foi detido.

Os indivíduos presos nesta segunda fase passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça. A avó da vítima, que estava com uma fratura na perna devido a um acidente anterior à operação, precisou do apoio do Corpo de Bombeiros para ser levada à delegacia.

Dependendo do que for encontrado nos materiais apreendidos nesta terça-feira, novas fases da operação podem ser deflagradas. A adolescente, que agora tem 13 anos, está morando com familiares que residiam na mesma comunidade que a avó e a mãe. O Ministério Público da Paraíba será acionado para acompanhar o caso.

