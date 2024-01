Ex-procurador é condenado por estelionato

Francisco Cavalcante Gomes, ex-procurador do município do Conde, no Litoral Sul da Paraíba, foi preso na segunda-feira (22) por crimes de estelionato e uso de documentos falsos relacionados a vendas irregulares de terrenos na cidade. A ação foi resultado de investigações da Polícia Civil.

O delegado João Paulo Amazonas, da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio (DCCPAT), responsável pelo inquérito, informou que a Justiça decretou a regressão da pena do ex-procurador, que já respondia em regime semiaberto por lavagem de dinheiro, corrupção ativa, peculato, entre outros, quando ocupava o cargo na cidade. A decisão da Justiça ocorreu após a unificação de todos os processos em um só.

Após a expedição do mandado de prisão, Francisco Cavalcante foi detido no Conde, passou por exames de corpo de delito e foi encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média de João Pessoa, em Mangabeira.

Os novos crimes de estelionato e uso de documentos falsos foram cometidos após o ex-procurador deixar suas funções no Conde.

Cabe destacar que Cavalcante já havia sido preso em 2018, juntamente com a então prefeita Tatiana Lundgren, em uma operação que envolveu lavagem de dinheiro e fraudes contra o erário da cidade. Ambos foram acusados de desapropriação fraudulenta de terras no valor de R$ 620 mil.

*com informações da TV Cabo Branco