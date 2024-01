Seis pessoas são detidas e veículos são recuperados pela PRF/PB

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba deteve, entre os dias 20 e 21 de janeiro, seis indivíduos em ações distintas. Dentre os crimes flagrados estão os de receptação, adulteração, exercício arbitrário das próprias razões e embriaguez ao volante.

Também durante o último final de semana, uma mulher foi resgatada para o Hospital com vida após ser ferida com golpes de arma branca. Uma caminhonete e uma motocicleta com registro de roubo/furto foram recuperadas.

A primeira ocorrência se deu no município de Cabedelo-PB, na BR-230, por volta das 23h30, no último sábado (20), quando equipe da PRF abordou uma caminhonete Toyota Hilux.

Na oportunidade, foi identificado que alguns sinais de identificação estavam em desconformidade com os padrões estabelecidos.

Por meio da expertise dos agentes da PRF foi possível identificar que o veículo tinha registro de roubo/furto ocorrido em julho de 2023 em João Pessoa, capital paraibana.

A condutora, uma mulher de 59 anos, foi detida e encaminhada para Delegacia Territorial de Cabedelo pelo crime de receptação. Seu esposo, relatou ter comprado a Hilux de um amigo. A caminhonete passará pelos trâmites cabíveis para ser devolvido ao seu legítimo dono.

Na manhã do domingo (21), no município de Cruz Do Espírito Santo-PB, também na BR-230, às 09h43, equipe policial da PRF recebeu a denúncia de que um homem deferia golpes de faca a uma mulher às margens da rodovia.

Rapidamente, equipe da PRF e guarnição da Polícia Militar (PM) chegaram ao local para impedir o crime de homicídio. A vítima foi socorrida com vida para o Hospital com auxílio do Grupamento Tático Aéreo (GTA)

. O homem evadiu-se do local, entrando na mata fechada. Diligências foram realizadas, não sendo possível localizá-lo. Sua motocicleta, que estava abandonada, foi recolhida e levada para o pátio que presta serviços à PRF.

No decorrer da tarde do mesmo dia, por volta das 13h, no município de Sobrado-PB, na BR-230, UM Chevrolet Onix foi abordado pelos policiais. Durante a fiscalização, foram localizados 31 peças de roupa de banho feminina.

A condutora, uma mulher de 42 anos, foi questionada sobre a origem da mercadoria, ela relatou que pegou de uma loja em Jacumã-PB por motivos pessoais, disse que informou a funcionária que se a proprietária quisesse de volta que a procurasse.

Diante dos fatos narrados e da existência de um boletim de ocorrência relatando o caso, a condutora foi detida e encaminhada para Delegacia de Polícia Judiciária de Sapé, onde poderá responder criminalmente por exercício arbitrário das próprias razões, quando se tenta fazer justiça pelas próprias mãos.

Poucas horas após a ocorrência anterior, às 16h50, no município de Mamanguape-PB, desta vez na BR-101, policiais rodoviárias avistaram uma moto Honda CG 150 Fan e deram ordem de para a fim de realizar fiscalização de rotina.

Seguindo os protocolos padrão, foi realizado o procedimento de identificação veicular, ficando constatada a adulteração do veículo, dados remanescentes comprovaram que a motocicleta havia sido roubada no município de Caruaru-PE, em dezembro de 2022.

O condutor, um homem de 24 anos, informou que adquiriu o veículo por meio de uma troca em um carro. Diante dos fatos evidenciados, ele foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária do município, onde poderá responder criminalmente por adulteração e receptação.

Em João Pessoa-PB, na BR-230, às 17h01, uma Honda CG 150 Fan foi abordada. No decorrer da fiscalização, foi identificado que o condutor, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Sendo assim, o veículo seria recolhido para o pátio. Contudo, um homem de 22 anos, compareceu ao local para auxiliar o indivíduo.

Ao retirar a motocicleta que estava sendo recolhida, foi realizado teste de etilômetro (bafômetro), sendo constatada a presença do teor de 0.55 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Diante do flagrante, ele foi detido e conduzido para as autoridades cabíveis pelo crime de embriaguez ao volante.

Às 18h30, no município de Queimada-PB, na BR-104, equipe da PRF se deslocou até o km 131 para atender um acidente do tipo tombamento de uma motocicleta Honda Cg 125 Fan Ks. O SAMU esteve no local prestando o atendimento médico aos envolvidos.

O condutor, um homem de 35 anos, foi submetido ao bafômetro, sendo constatado a presença de 0.73 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Sendo assim, o indivíduo após passar pelos procedimentos cabíveis foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária do município, onde poderá responder criminalmente por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Cerca de 20 minutos após a ocorrência anterior, desta vez no município de Cabedelo-PB, na BR-230, agentes da PRF foram atender um acidente do tipo colisão transversal envolvendo dois veículos.

Chegando ao local, foram realizados todos os procedimentos de segurança. Logo após, os condutores foram submetidos ao teste do etilômetro, onde foi notado que um dos indivíduos, um homem de 42 anos, que conduzia uma Honda/Cg 125 Titan Ks apresentava o teor de 0.59 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ele não era habilitado.

Conforme os fatos narrados, ele foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária após receber alta médica, onde poderá responder criminalmente por embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para dirigir ou habilitação, ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.