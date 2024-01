Posto de combustíveis é explodido por assaltantes na Paraíba

Na madrugada desta segunda-feira (22), um posto de combustíveis situado em Remígio, no Agreste paraibano, foi alvo de um ataque ousado que deixou o estabelecimento parcialmente destruído.

Pelo menos quatro indivíduos perpetraram a ação criminosa, utilizando um veículo para empreender sua fuga após explodirem o cofre do posto.

O crime ocorreu por volta das 4h, momento em que os suspeitos chegaram ao local. Munidos de um explosivo, eles não apenas danificaram o cofre, mas também renderam um frentista, uma vez que o posto funciona 24 horas.

Após a explosão, o grupo fugiu levando uma quantia em dinheiro, cujo valor ainda está por ser determinado.

O impacto da explosão não se restringiu ao cofre; a área administrativa do posto foi severamente afetada. Paredes, tetos e a coluna de sustentação foram reduzidos a destroços, testemunhando a violência do ataque.

Curiosamente, até mesmo o veículo dos suspeitos foi atingido pela explosão, espalhando pedaços, como retrovisor, estilhaços do para-brisa e o emblema do carro, no local do crime.

Apesar do caos, o posto conta com câmeras de segurança, que agora serão peças-chave na investigação conduzida pela Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar a estrutura restante do posto, e as bombas permanecerão interditadas até a conclusão da perícia.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido, mas a polícia continua empenhada na busca pelos responsáveis por esse ato criminoso que abalou a tranquilidade da região.