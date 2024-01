Cherre Bezerra [foto], pesquisador e líder da Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral (CPPCAM) na Embrapa Algodão, denunciou casos de homofobia no local de trabalho. As denúncias foram registradas na Ouvidoria da empresa, no Ministério Público do Trabalho (MPT) e na Polícia Civil.

O pesquisador, que alega ter sofrido com a homofobia no trabalho há anos, relatou que a situação se agravou nos últimos dois anos. Em outubro de 2023, ele recebeu um áudio com insultos homofóbicos, enviado acidentalmente por um colega.

Cherre reuniu prints de conversas homofóbicas no WhatsApp e as incluiu em um dossiê enviado à Ouvidoria da Embrapa.

As denúncias são contra dois funcionários, que foram ouvidos pela chefia e receberam uma advertência verbal. Bezerra também denunciou toda a chefia da Embrapa por negligência e conivência, alegando que os gestores ignoraram a gravidade do caso e aplicaram punições leves.

Os suspeitos alegaram que o áudio foi uma “brincadeira” e mostraram tranquilidade. A Embrapa, por sua vez, instaurou um processo disciplinar e repudiou qualquer tipo de discriminação.

A Polícia Civil está apurando o caso e entrará em contato com a vítima.

*Informações do G1 Paraíba