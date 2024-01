Mulher é esfaqueada e resgatada por helicóptero na Região Metropolitana de João Pessoa

Na manhã deste domingo (21), uma mulher foi vítima de uma tentativa de homicídio na BR-230, em Cruz do Espírito Santo, na Região Metropolitana de João Pessoa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher estava em uma motocicleta com um homem que a levou para uma área florestal, onde foi atacada com golpes de faca. O agressor fugiu a pé, deixando a motocicleta no local.

A vítima precisou ser resgatada de helicóptero devido à gravidade de seus ferimentos. O helicóptero Acauã foi acionado para transportar a vítima para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A identidade do suspeito ainda não foi confirmada e não se sabe se ele já foi preso.

*Informações do G1 Paraíba.