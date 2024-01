Motorista é preso após carro desgovernado destruir muro de casa em João Pessoa

Um carro desgovernado colidiu com o muro de uma residência no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, na manhã deste sábado (20). Ninguém ficou ferido.

O condutor do veículo foi detido no local e encaminhado para a Central de Polícia Civil. Apesar de ter admitido para os policiais que havia consumido bebida alcoólica, o suspeito se recusou a realizar o teste do bafômetro após o acidente.

A Polícia Militar esteve presente no local e realizou a remoção do veículo.

*Informações do G1 Paraíba.