Polícia prende acusados de arrombamento de casas em Cajazeiras

A Polícia Militar prendeu os dois suspeitos que vinham arrombando casas na zona rural de Cajazeiras, nessa sexta-feira (19), no Sertão da Paraíba. Eles usavam uma moto para fugir depois dos crimes. A prisão foi realizada na avenida Aprígio Nogueira, no Centro, após perseguição.

Equipes do 6º Batalhão faziam buscas pelos acusados desde o arrombamento de uma residência, no começo da tarde, no sítio Xique-xique. No começo da noite, os suspeitos arrombaram outra casa, no sítio Marias Pretas, onde chegaram a agredir uma pessoa com deficiência física e auditiva.

Após a prisão, a dupla foi apresentada na Delegacia de Polícia.