Mais de 300 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante

Desde novembro, a Polícia Militar da Paraíba, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran), tem conduzido a “Operação Zero Álcool” com o objetivo de coibir a combinação perigosa de bebidas alcoólicas e direção.

A iniciativa busca preservar vidas e promover a conscientização sobre a responsabilidade no trânsito.

Até o momento, mais de 330 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante, resultando em mais de 70 prisões.

A operação, realizada em todo o estado, ocorre aos finais de semana, visando reduzir os índices de acidentes de trânsito relacionados ao consumo de álcool.

A penalidade para quem é flagrado dirigindo sob efeito de álcool inclui multa de R$3.000 e a suspensão imediata do direito de dirigir por 12 meses. As autoridades reforçam a importância da conscientização para evitar tragédias no trânsito causadas por atitudes irresponsáveis.

*com informações da TV Cabo Branco