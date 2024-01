Paraibano é esquartejado às margens de rodovia

No último dia 6 de janeiro, a Polícia Civil registrou o achado de um corpo esquartejado às margens de uma rodovia em Afogados da Ingazeiras, Pernambuco.

O caso só teve o sepultamento realizado na quarta-feira, 17, após a família identificar a vítima como o paraibano Afonso Douglas Siqueira da Silva, de 27 anos.

A polícia informou que Afonso havia sido detido no final do ano passado sob suspeita de agredir a companheira. No entanto, ele foi liberado no dia seguinte e não foi mais visto.

A mãe de Afonso, sem conhecimento do ocorrido, registrou o desaparecimento na última quinta-feira (11) em uma delegacia de Sumé, na Paraíba.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, e até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou motivações para o crime.

*com informações da TV Cabo Branco