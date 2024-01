Homem morto a tiros em Campina Grande é identificado

O homem de 33 anos morto a tiros na noite dessa terça-feira, 16, em Campina Grande , foi identificado como Rudemberg da Silva Dias.

O crime ocorreu no meio da rua, no bairro José Pinheiro, e segundo relatos de testemunhas, Rudemberg estava com seu filho de cinco anos no colo no momento dos disparos.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, apenas puderam confirmar o óbito de Rudemberg.

De acordo com informações da Polícia Militar, Rudemberg tinha passagem pela polícia e estava cumprindo pena em regime semiaberto. A Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações sobre o caso.

*Informações do G1 Paraíba/Bom Dia Paraíba.