Caminhão derruba postes e deixa milhares sem energia em João Pessoa

Um acidente envolvendo um caminhão caçamba na madrugada desta quarta-feira (17) resultou na queda de dois postes e danos a outros dois, deixando, aproximadamente, oito mil consumidores sem energia elétrica no bairro do Gramame, na Zona Sul de João Pessoa.

Segundo relatos de moradores, o motorista, que aparentava sinais de embriaguez, teria causado o acidente ao dirigir com a caçamba elevada. O veículo foi encontrado abandonado em um terreno. O motorista fugiu.

A Energisa desligou todos os cabos afetados e iniciou a substituição dos postes danificados. Até as 8h45, a energia já havia sido restabelecida para 99% dos clientes.

A Energisa informou que, devido à complexidade dos danos na rede elétrica, as equipes ainda estão trabalhando no local e não há previsão para a normalização completa do serviço.

A Energisa orienta que, em caso de acidentes envolvendo postes, o condutor deve, sempre que possível, permanecer no veículo e acionar a empresa, pois pode haver cabos energizados sobre o veículo ou nas proximidades, o que pode causar choque elétrico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados pelos números 192 e 193, respectivamente.

*Informações do G1 Paraíba.