Uma loja de roupas situada no bairro do Grotão, em João Pessoa, foi vítima de um assalto na madrugada desta terça-feira (16). Seis indivíduos utilizaram um carro em marcha à ré para derrubar dois portões e invadir o estabelecimento.

O veículo, utilizado para a invasão, acabou ficando preso entre as grades da loja. Apesar disso, os criminosos conseguiram subtrair diversas peças de roupas e pares de sandálias.

Os seis envolvidos na ação criminosa conseguiram fugir do local em duas motocicletas aproximadamente dois minutos após a invasão. O proprietário do estabelecimento, conhecido apenas como Ivan, havia se mudado para o local acreditando em maior segurança, especialmente após ter sido vítima de um arrombamento em 2023.

Apesar das medidas de segurança adotadas, Ivan expressou seu desapontamento com o ocorrido. “Dia 4 de maio de 2023 eu completei aniversário e um dia depois aconteceu o primeiro arrombamento. Passei um tempo parado, daí apareceu este lugar e eu vim para cá, mas agora aconteceu outro arrombamento. Eu vim para cá em busca de um lugar seguro, porque tinha grade do lado de fora, grade do lado de dentro, por ser perto da minha casa, mas infelizmente a gente tenta o máximo para que não aconteça isso, mas na verdade não há como evitar”, lamentou.

A polícia foi acionada e, embora tenha recebido as imagens das câmeras de segurança e realizado buscas, até as 8h40, nenhum suspeito havia sido identificado ou detido.

O carro usado na invasão permaneceu no local, abandonado e ainda ligado, preso nas grades da loja. A polícia realizou uma busca para verificar se o veículo possuía alguma restrição de roubo ou furto, mas não obteve resultados. O veículo possui placas de Cabedelo, porém, o proprietário ainda não foi identificado.

