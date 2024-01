Delegada detalha passo a passo do assassinato de gerente em shopping de João Pessoa

Na última sexta-feira (12), o Mangabeira Shopping em João Pessoa foi palco de um crime brutal que resultou na morte de Mayara Valeria Barros, gerente de um restaurante no local. A delegada Luísa Correia, da Delegacia de Homicídios de João Pessoa, detalhou os acontecimentos antes e durante o assassinato.

De acordo com a delegada Luísa Correia, o acusado Luiz Carlos Rodrigues dos Santos teria chegado ao shopping por volta do meio-dia, carregando uma mochila contendo munições e uma arma. No restaurante onde a vítima trabalhava, ele preparou sua refeição, sentou-se e, sem qualquer oportunidade de diálogo, disparou contra a gerente.

“O que o depoimento do proprietário desconstrói, porque não teve tempo, quando ela levantou, que ia explicar para ele, ele já efetua o primeiro disparo e as imagens mostram que não houve sequer tempo de ter conversa negativa em relação a ele. Como ele já saiu de casa com essa ideia, ele já estava determinado. Acreditamos que independente da resposta dela, teria chegado o mesmo resultado”, disse a delegada.

Após o primeiro tiro, Mayara tentou escapar, mas o acusado a perseguiu e disparou novamente, levando à sua morte. Contradizendo a versão do acusado, a delegada afirmou que não houve tempo para uma discussão sobre uma suposta recusa de emprego antes do primeiro disparo.

Segundo a delegada, durante o crime, um policial civil, que estava almoçando no local, negociou com o acusado para evitar mais vítimas. O homem fez um refém, usando-o como escudo humano. O policial forneceu um número de telefone para iniciar as negociações. Após a comunicação, o acusado concordou em se entregar, descarregou as munições e foi detido.

“Um número de telefone num pedaço de papel foi lançado, e os policiais falam pelo telefone e o tranquilizam. Há um momento em que ele vai para a sacada do shopping, mas foi combinado, porque como ele [um policial] lançou o papel com telefone próximo, para resguardar a própria vida, não podia chegar perto do atirador. Pediram pra ele ir para a varanda para conseguir pegar o papel”, explicou.

Investigações revelaram que o crime foi premeditado, evidenciado por inscrições nas paredes da residência do acusado, indicando que ele acreditava que não poderia ser julgado pelo que estava prestes a cometer. O homem, que não mostrou remorso, foi preso e responderá por homicídio qualificado, cárcere privado e porte ilegal de arma.

“Havia inscrições nas paredes da casa onde ele informava que não poderia ser julgado pelo que viesse a cometer, então ele já se deslocou ao shopping com essa ideia predeterminada. É um fato muito grave, até pela quantidade de munições que ele portava ainda”, contou o superintendente da Polícia Civil, Cristiano Santana.

“Não há arrependimento, ele se mostra tranquilo e muito consciente do que ele foi fazer ali e do resultado que ele achou positivo para o que fez. Não relatou uso de nenhum medicamento e de nenhuma problemática de fundo psiquiátrico”, disse Luísa Correia.

O acusado, cuja prisão já foi convertida para preventiva, aguardará julgamento no presídio do Róger, em João Pessoa. A polícia continua as investigações para corroborar as evidências existentes no inquérito.

*Informações do G1 Paraíba.