Uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil capturou os acusados de agredirem uma jovem e de arrancarem o couro cabeludo da vítima, no último final de semana, no Brejo paraibano. A prisão dos acusados, que são pai e filho, aconteceu na tarde desta segunda-feira (15), em Bananeiras.

De acordo com o comando da 7ª Companhia Independente, os agressores foram presos em uma comunidade, próximo ao túnel da cidade de Bananeiras.

“Desde o cometimento do crime, as Forças de Segurança na região se empenharam e conseguiram, na tarde de hoje [segunda-feira], localizar tanto o pai quanto o filho, que são apontados pela agressão contra a jovem, no último sábado”, disse o capitão Allan Jones, comandante da 7ª CIPM.

A prisão foi realizada em conjunto com a Polícia Civil, que já havia solicitado à Justiça a prisão preventiva dos acusados. Eles foram presos em um cerco montado pela PM e pelos policiais das Delegacias de Solânea e de Homicídios.

Os homens presos foram apresentados na Delegacia Seccional de Solânea. O caso segue sendo apurado.