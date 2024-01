Polícia Militar da PB divulga balanço do final de semana

A Polícia Militar conduziu 210 suspeitos de crimes até as delegacias, da sexta-feira (12) até o domingo (14), durante as atividades da Operação Verão, na Paraíba.

No período, foram apreendidas mais de 35 kg de drogas, 24 armas de fogo e recuperados 22 veículos com registros de roubos ou furtos.

A Operação Verão contou com o trabalho de 3.376 policiais militares e o aparato de 1.336 viaturas, além de tecnologia de câmeras e drones, nesse segundo fim de semana de janeiro.

Houve reforço da segurança em locais de eventos e grande movimentação de pessoas, bem como a continuidade das ações de combate ao crime em locais indicados pela estatística e inteligência, em várias cidades paraibanas.

Entre as estratégias adotadas, está o aumento do número de abordagens a veículos, que teve quase 4 mil carros e motos parados e revistados pelos policiais nos 308 pontos de bloqueio realizados, conforme relatório do Estado-Maior Estratégico.

Reincidência no crime – Grande parte dos presos já tinham passagem pela polícia anteriormente, com destaque para uma prisão em Cabedelo, na madrugada do sábado (13), onde um suspeito de atuar no tráfico estava sendo preso pela 4ª vez.