Uma jovem de 20 anos foi brutalmente agredida na madrugada do último sábado (13), em um caso de tentativa de feminicídio, na cidade de Bananeiras, na região do Brejo da Paraíba. O companheiro da vítima e seu filho são os principais suspeitos do crime.

Segundo relatos, a violência começou na noite de sexta-feira (12), por volta das 23h, quando a jovem retornou para casa. Movido por ciúmes, o companheiro iniciou as agressões com socos e pontapés. O filho do agressor juntou-se a ele para arrancar parcialmente o couro cabeludo da vítima com uma faca.

Testemunhas observaram a cena e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das autoridades e ainda estão foragidos.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Até o momento, ela permanece internada com quadro clínico estável.

*Informações do G1 Paraíba