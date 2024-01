O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (15), durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, o início das aulas do curso de formação da segunda turma de aprovados no concurso público da Polícia Civil.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, a aula inaugural será realizada no dia 1º de março.

“Nós estaremos juntos, celebrando o início do curso de formação para que possamos dar continuidade ao trabalho de fortalecimento da nossa Segurança Pública. A primeira turma já foi contratada, diferente do que acontecia anteriormente, em que as pessoas esperavam anos pela nomeação, e vamos seguir com esse compromisso com os nossos servidores”, frisou o governador João Azevêdo.

O concurso público da Polícia Civil ofereceu no total 1.400 vagas, sendo 120 para delegado; 520 vagas para escrivão; 50 vagas para perito médico; 73 vagas para técnico em perícia; 70 vagas para necrotomista; 414 vagas para agente de investigação; 77 vagas para perito criminal; 45 para perito químico; e 31 para papiloscopista.

A primeira turma de aprovados já foi nomeada para tomar posse nos cargos, após a conclusão do curso de formação que aconteceu no final de mês de setembro.