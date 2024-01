Homem morre eletrocutado na cidade de Sumé

No último domingo (14), o Corpo de Bombeiros de Sumé foi acionado para atender a uma ocorrência inicialmente relatada como afogamento, no sítio Riachão, zona rural da cidade. Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que se tratava, na verdade, de uma vítima de eletrocussão, identificada como Maicon José dos Santos, de 26 anos e natural de Santa Cruz do Capibaribe.

A equipe de bombeiros prontamente acionou o Instituto de Perícia Científica (IPC) para realizar os procedimentos periciais.

A vítima foi encontrada a cerca de dez metros do poço, onde teria sido atingida por uma fiação de bomba d’água. Maicon estava desaparecido desde a manhã, sendo descoberto apenas no período da tarde, após um morador local ter ouvido um cachorro latindo e decidido verificar a situação.

*com informações da TV Cabo Branco