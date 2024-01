Polícia Militar prende suspeito de violência contra a mulher em Santa Rita

Na noite desta sexta-feira (12), a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo com um suspeito de agredir a companheira no município de Santa Rita.

Após chegarem ao local da denúncia, os policiais da Força Tática do 7º BPM localizaram a mulher com vários hematomas no corpo e que relatou ter sido ameaçada, sofrido agressões físicas e tido seu aparelho celular quebrado pelo agressor. Ao avistar a guarnição, o suspeito rapidamente tentou esconder a arma de fogo dentro do veículo, mas não obteve êxito.

O preso e a vítima foram encaminhados à Delegacia da Mulher para as medidas cabíveis.