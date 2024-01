Polícia Militar prende dupla acusada de tráfico em João Pessoa

Nesta sexta-feira (12), policiais militares do 1º BPM prenderam dois suspeitos que estavam portando arma de fogo, drogas e uma motocicleta roubada na comunidade Cangote do Urubu, no Distrito Mecânico de João Pessoa.

A prisão ocorreu durante rondas em uma localidade conhecida pela PM como ponto de tráfico de drogas.

Com os suspeitos, foi encontrado 1 revólver calibre 38, 6 munições, 14 porções de drogas, dinheiro e uma motocicleta com restrição de roubo. O material apreendido e os suspeitos foram apresentados na Cidade de Polícia.