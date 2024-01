Na noite da sexta-feira (12), policiais militares da 7ª CIPM prenderam cinco suspeitos por tráfico de drogas em Cacimba de Dentro.

A prisão ocorreu quando o condutor de um veículo Honda Civic realizou uma manobra perigosa e quase colidiu com a viatura policial.

Ao proceder com a abordagem veicular, nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Logradouro, os suspeitos, visivelmente nervosos, foram flagrados com cerca de 27 kg de drogas e 6 aparelhos celulares.

O material apreendido e os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Solânea.