Polícia captura foragido da Justiça em Campina Grande

A Polícia Militar capturou, em Campina Grande, um foragido da Justiça que tinha um mandado de prisão em aberto. A prisão aconteceu na noite desta sexta-feira (12) no bairro da Liberdade.

O acusado foi localizado e identificado durante rondas da equipe do 2º Esquadrão do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (ROTAM).

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais de Campina Grande, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

O foragido foi conduzido para a Central de Polícia para os procedimentos legais.