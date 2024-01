Homem morre após carro desgovernado invadir bar

Na madrugada deste sábado (13), Marcos Antônio Ribeiro Pereira, de 40 anos, natural de Salvador, Bahia, perdeu a vida após ser atingido por um veículo enquanto estava em um bar em Sousa, Sertão paraibano.

A vítima estava na calçada do estabelecimento, socializando com amigos, quando um carro invadiu o espaço, resultando em sua morte no local.

Outro homem que também estava no bar ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Regional de Sousa. A área foi isolada para investigação pelas autoridades, incluindo peritos da Polícia Civil e oficiais da Polícia Militar.

A condutora do veículo, identificada como Cosma Soares Sarmento, de 39 anos, estava sob efeito de álcool e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela foi presa e aguarda audiência de custódia.

Marcos Antônio, que residia em Salvador, Bahia, estava na Paraíba visitando familiares. Não há informações sobre o velório até o momento.

*com informações do g1 pb