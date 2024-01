Gerente morta em shopping de JP vai ser enterrada no Espírito Santo

Nessa sexta-feira, 12, Mayara Valeria Barros, gerente de um restaurante no Mangabeira Shopping, em João Pessoa, foi tragicamente morta após ser baleada enquanto trabalhava. O corpo da vítima, natural do Espírito Santo, será sepultado em sua cidade natal no domingo (14).

O crime ocorreu quando Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, após ter sido rejeitado em uma entrevista de emprego no estabelecimento, atirou contra a gerente, que não resistiu aos ferimentos.

A vítima, de 37 anos, trabalhava no local há cerca de três meses e residia em João Pessoa há seis anos, deixando um marido e dois filhos.

Após o ataque, o suspeito fez dois reféns, desencadeando uma operação policial que culminou em sua rendição após negociações com o Grupo de Operações Táticas (Gate) da Polícia Militar. Santos alegou motivação pessoal para o crime.

O Mangabeira Shopping emitiu uma nota expressando solidariedade à família de Mayara, classificando a perda como irreparável. O estabelecimento permaneceu fechado no dia seguinte em respeito à tragédia.

O sepultamento ocorrerá no cemitério de Vila Velha, no Espírito Santo, após um velório restrito em João Pessoa no sábado (13).

*com informações do g1 pb