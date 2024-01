Tentativa de homicídio deixa mulher ferida em shopping de JP; homem é preso

Na tarde desta sexta-feira, 12, a Polícia Militar efetuou a prisão do indivíduo envolvido na tentativa de homicídio ocorrida no Mangabeira Shopping. O suspeito, natural do bairro do Valentina, na Paraíba, foi detido e a arma utilizada no crime foi apreendida. Ele será encaminhado à central de polícia para procedimentos legais.

Contrariando especulações iniciais, as autoridades esclareceram que o incidente não foi motivado por questões passionais e nem configurou um caso de assalto.

Segundo as informações da polícia, o acusado teria realizado uma entrevista de emprego em um estabelecimento do shopping, não obtendo êxito e ficando sem nenhuma resposta.

Sentindo-se menosprezado, ele retornou armado ao local, disparando contra a gerente do estabelecimento.

O suspeito chegou a fazer reféns, mas, após negociações, decidiu se entregar às autoridades por volta das 13h30. A vítima, que está grávida, foi socorrida e recebeu atendimento médico adequado.