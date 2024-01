Shopping se posiciona sobre morte de gerente

Mayara Valéria Barros, 37 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (11), dentro de um restaurante localizado no Mangabeira Shopping onde trabalhava como gerente.

Ela foi baleada com um tiro na cabeça por Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, após ele ter sido rejeitado em uma entrevista de emprego pela gerente.

Ela chegou a receber os primeiros socorros dentro do Shopping, mas já chegou sem vida no hospital. A vítima que há pouco meses gerenciava o restaurante no Shopping, também era especialista em aplicação de megahair.

A gerência do Mangabeira Shopping emitiu nota lamentando a morte de Mayara Barros.

Veja a Nota:

É com grande indignação que informamos o brutal assassinato de Mayara Barros, estimada gerente de um restaurante na Praça de Alimentação do shopping, ocorrido no dia de hoje.

Em solidariedade à perda irreparável e em respeito à memória de Mayara, o Mangabeira Shopping permanecerá fechado ao longo desta sexta-feira, retomando as atividades amanhã, a partir das 10h.

Enaltecemos e agradecemos a rápida e eficiente atuação da Polícia Militar, ao lado dos nossos agentes de patrimônio, cuja pronta atuação foi crucial para lidar com esta situação de extrema gravidade, evitando que o episódio tomasse proporções ainda maiores.

Expressamos a nossa solidariedade à família de Mayara e estamos oferecendo todo o suporte necessário à sua familia neste momento tão difícil.

Mangabeira Shopping