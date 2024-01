Polícia Militar recupera celulares roubados em João Pessoa

A Polícia Militar prendeu, no fim desta manhã de sexta-feira (12), mais um acusado de cometer crimes patrimoniais em João Pessoa. Dessa vez a prisão ocorreu no bairro do Ernesto Geisel, zona sul da Capital.

De acordo com os policiais do 5º Batalhão, o acusado estava com diversos celulares que havia tomado das vítimas, em crimes que ele cometeu na região.

Segundo a unidade, o homem estava com uma motocicleta com registro de roubo, sendo flagrado pelos policiais do 5º BPM.

O acusado foi preso após um cerco e encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Os celulares e a motocicleta deverão ser devolvidos para os legítimos proprietários.

Esta já é a segunda motocicleta recuperada pelos policiais do 5º Batalhão, em cerca de uma hora na zona sul. A outro moto foi localizada com um homem que também foi preso no bairro de Valentina de Figueiredo. Novas ações devem acontecer com a chega do final de semana.