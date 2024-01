A Polícia Militar prendeu, em flagrante, um homem acusado de realizar um roubo em um posto de saúde na cidade de Campina Grande, no bairro Jardim Paulistano. O acusado foi preso nesta quinta-feira (11) com duas armas de fogo. Os bens roubados e um veículo foram recuperados.

De acordo com o 10º Batalhão, a prisão do criminoso aconteceu logo após o delito. Com auxílio e monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o acusado foi abordado pela PM em um carro e estava com dinheiro, dois revólveres calibre 38, celulares e cartões que havia levado das vítimas.

Na diligência, os policiais do 10º BPM recuperaram também um utilitário Tracker, que havia sido levado durante o crime.

Toda a ocorrência foi apresentada na delegacia, onde as vítimas tiveram os bens devolvidos. Outros infratores com participação no delito seguem sendo procurados. O caso será investigado.