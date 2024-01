A Polícia Militar prendeu um homem acusado de ameaçar moradores do bairro e integrantes da própria família, em Mangabeira 2, zona sul de João Pessoa. A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), sendo o acusado preso com armas de fabricação caseira e facões.

De acordo com a Força Tática do 5º Batalhão, o homem foi localizado em casa e estava com nove facas de diversos tamanhos, além de três armas de fogo de diversos calibres. Toda a ocorrência e o homem preso foram apresentados na Central de Flagrantes onde o acusado será investigado.