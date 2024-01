Carro e caminhão colidem na BR-104, em Queimadas

Uma colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão na BR-104, na saída de Queimadas sentido Barra de Santana, no Agreste paraibano, resultou em feridos, incluindo um condutor que teria ingerido bebida alcoólica e uma criança.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro invadiu a contramão após entrar na rodovia, resultando em uma colisão frontal com um caminhão.

O condutor do caminhão, que não se feriu, relatou que o motorista do carro saiu de uma Estrada Vicinal de forma irregular, fazendo manobras inseguras antes da colisão.

O veículo menor transportava um homem de 42 anos e uma criança. Ambos foram socorridos pelo Samu para o Hospital de Trauma de Campina Grande.

O condutor precisou ser retirado das ferragens pelos bombeiros, enquanto a criança já havia sido socorrida pelas equipes do Samu.

O motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada do socorro e da PRF. Testes de bafômetro foram realizados em ambos os condutores, indicando a presença de álcool no condutor do carro.

A PRF está conduzindo as investigações, e a pista será liberada após a retirada dos veículos envolvidos no acidente.

*com informações da TV Cabo Branco