Ação conjunta da PM intercepta carga de cigarro e apreende mais de 200 pacotes

A Polícia Militar interceptou um carregamento de cigarros nacionais e importados, sem nota fiscal, entre as cidades de São Francisco e Santa Cruz, no sertão paraibano. A ação aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (12) durante a Operação Verão.

Um carro Prisma transportava seis caixas contendo 208 pacotes de cigarros. O carregamento foi apreendido durante um checkpoint que estava sendo realizado por equipes do 14º Batalhão e do 2º Pelotão da 5ª Companhia de Trânsito.

De acordo com o 14º BPM, o condutor do veículo assumiu que comercializava os maços de cigarros. Cerca de R$ 4.800 em dinheiro também foram apreendidos.

O homem, o veículo e todo o material foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Patos para a devida investigação.

A Operação Verão segue intensificando o policiamento em toda a área do 14º Batalhão, visando coibir práticas criminosas e garantir a segurança nas zonas urbana, rural e também nas rodovias estaduais.