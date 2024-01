Mulher que levou tiro na cabeça do próprio marido tem morte cerebral confirmada

Na manhã desta quinta-feira (11), foi confirmada a morte cerebral de Verônica Mendes de Lima Gomes, 49 anos, que estava internada em estado crítico e em coma. Ela foi atingida por um disparo na cabeça pelo ex-marido, Fabiano Gomes do Nascimento, na segunda-feira (8).

O projétil entrou pela região acima do olho esquerdo, perfurando o cérebro. A família de Verônica autorizou a doação de seus órgãos. Fabiano, o principal suspeito, fugiu para Itaporanga após o crime, mas foi capturado na terça-feira (9) e permanece detido.

Segundo relatos, Fabiano havia anunciado que iria se encontrar com Verônica para “acertar as contas” sobre um suposto novo relacionamento que ela estaria tendo. Ele chegou a ameaçá-la uma semana antes do crime, através de uma postagem nas redes sociais.

Verônica e Fabiano foram casados por mais de duas décadas, mas estavam em processo de divórcio há aproximadamente três anos. Na semana anterior ao crime, Verônica havia enviado a ele os documentos de divórcio.

De acordo com o depoimento da irmã de Verônica, ela vivia em um ciclo de violência doméstica com Fabiano, que ao longo do relacionamento fez várias ameaças e agressões. Fabiano já havia sido preso anteriormente, em João Pessoa, por tráfico e homicídio.

*Informações do G1 Paraíba.